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14:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые: Южный полюс нагревается в 3 раза быстрее всей Земли

Это длится уже три десятилетия.

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Источник: AP 2020

В течение последних 30 лет Южный полюс нагревается в 3 раза быстрее, чем остальная часть планеты.

К такому выводу пришли исследователи из Новой Зеландии, Великобритании и США, проанализировав данные метеостанций за 60 лет. Их работа опубликована в Nature Climate Change.

Температура Антарктиды меняется в зависимости от сезона и региона, и в течение многих лет считалось, что Южный полюс остается неизменно холодным, даже если весь континент постепенно нагревается.

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«Предполагалось, что эта часть Антарктиды может быть невосприимчива к потеплению. Мы обнаружили, что это уже не так», — сказал в комментарии AFP ведущий автор исследования Кайл Клем из Университета Виктории в Веллингтоне.

Ученые обнаружили, что более высокие температуры в западной части Тихого океана в течение десятилетий снижали атмосферное давление над морем Уэдделла в южной части Атлантического океана. Это, в свою очередь, увеличило поток теплого воздуха непосредственно над Южным полюсом. С 1989 года он нагрелся более чем на 1,83 градусов Цельсия.

Сейчас Южный полюс нагревается со скоростью около 0,6 градусов в десятилетие. Это в три раза быстрее, чем остальная часть планеты (0,2 градуса).

Анна Лысенко

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