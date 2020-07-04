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17:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Светящиеся ночью облака попали на фото

Такое же атмосферное явление бывает на Марсе.

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Источник: Ollie Taylor/ESA
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Астрофотографу Олли Тейлору удалось снять очень редкие серебристые облака, которые светятся ночью.

Уникальный снимок был сделан в британском Дорсете еще 22 июня, но обнародован только сейчас.

Это сравнительно редкое атмосферное явление. Крайне разреженные облака возникают в мезосфере на высоте 76—85 км над поверхностью Земли и видимы только в глубоких сумерках. Наблюдаются серебристые облака в летние месяцы в широтах между 43 и 65 градусами северной и южной широты. Интересно, что аналогичные явления имеют место и на других планетах, в том числе на Марсе.

За последние несколько лет облака стали чаще встречаться, что связано с увеличением выбросов парниковых газов, говорят в ESA, которое поделилось снимком.

Анна Лысенко

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