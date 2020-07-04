Светящиеся ночью облака попали на фото
Такое же атмосферное явление бывает на Марсе.
Такое же атмосферное явление бывает на Марсе.
Астрофотографу Олли Тейлору удалось снять очень редкие серебристые облака, которые светятся ночью.
Уникальный снимок был сделан в британском Дорсете еще 22 июня, но обнародован только сейчас.
Это сравнительно редкое атмосферное явление. Крайне разреженные облака возникают в мезосфере на высоте 76—85 км над поверхностью Земли и видимы только в глубоких сумерках. Наблюдаются серебристые облака в летние месяцы в широтах между 43 и 65 градусами северной и южной широты. Интересно, что аналогичные явления имеют место и на других планетах, в том числе на Марсе.
За последние несколько лет облака стали чаще встречаться, что связано с увеличением выбросов парниковых газов, говорят в ESA, которое поделилось снимком.
Анна Лысенко