Мальдивы с орбиты оказались похожи на кристаллы
Необычное фото из космоса.
Необычное фото из космоса.
Европейский спутник миссии Sentinel-2 сделал необычный снимок Мальдив, сообщает ESA.
Мальдивская Республика, популярное туристическое место с белоснежными песчаными пляжами, расположена в Индийском океане на 26 атоллах, состоящих из 1192 коралловых островков.
Атолл представляет собой кольцевидную или овальную рифовую структуру с лагуной в центре. Обычно такие структуры образуются вокруг вулканического острова, который затонул, в то время как коралловый риф стал расти вверх. Мальдивы лежат на вершине древнего вулканического хребта.
Именно лагуны в центре атоллов, отражающие воду, кажутся похожими на россыпь голубых и бирюзовых кристаллов, если смотреть на них с орбиты.
На полученном спутником снимке виден атолл Ари, один из крупнейших на Мальдивах. Его длина составляет около 90 км, а ширина — 30 км.
Анна Лысенко