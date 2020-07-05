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15:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мальдивы с орбиты оказались похожи на кристаллы

Необычное фото из космоса.

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Источник: ESA

Европейский спутник миссии Sentinel-2 сделал необычный снимок Мальдив, сообщает ESA.

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Мальдивская Республика, популярное туристическое место с белоснежными песчаными пляжами, расположена в Индийском океане на 26 атоллах, состоящих из 1192 коралловых островков.

Атолл представляет собой кольцевидную или овальную рифовую структуру с лагуной в центре. Обычно такие структуры образуются вокруг вулканического острова, который затонул, в то время как коралловый риф стал расти вверх. Мальдивы лежат на вершине древнего вулканического хребта.

Именно лагуны в центре атоллов, отражающие воду, кажутся похожими на россыпь голубых и бирюзовых кристаллов, если смотреть на них с орбиты.

На полученном спутником снимке виден атолл Ари, один из крупнейших на Мальдивах. Его длина составляет около 90 км, а ширина — 30 км.

Анна Лысенко

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