Несколько регионов России засыпало крупным градом (фото)
Аномальная погода продолжает уничтожать урожай по всей стране.
Аномальная погода продолжает уничтожать урожай по всей стране.
Июнь и начало июля 2020 года запомнятся жителям России небывалыми грозами и гигантским градом, который уже успел выпасть практически в каждом регионе страны.
7 июля стихия пришла сразу в несколько областей. Например, в Смоленской области вместе с дождем и шквалистым ветром на жителей нескольких деревень обрушился крупный град, достигавший размеров куриного яйца.
Похожую картину наблюдали жители Томска, Подмосковья, Калужской и Брянской области. Сильнейший шторм с градом также настиг и столицу.
Екатерина Гура