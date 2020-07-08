Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ивуарийские акробаты выполняют потрясающие трюки Группа молодых людей, приехавших из Абиджана, продемонстрировала свои навыки акробатического танца
Фоторепортажи
9Скончался Эннио Морриконе
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
17:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Несколько регионов России засыпало крупным градом (фото)

Аномальная погода продолжает уничтожать урожай по всей стране.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Видео
Шторм и аномальная жара: погода продолжает преподносить россиянам сюрпризы

Июнь и начало июля 2020 года запомнятся жителям России небывалыми грозами и гигантским градом, который уже успел выпасть практически в каждом регионе страны.

7 июля стихия пришла сразу в несколько областей. Например, в Смоленской области вместе с дождем и шквалистым ветром на жителей нескольких деревень обрушился крупный град, достигавший размеров куриного яйца.

Во время загрузки произошла ошибка.

Похожую картину наблюдали жители Томска, Подмосковья, Калужской и Брянской области. Сильнейший шторм с градом также настиг и столицу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
В Бурятии предпринимают меры для сдерживания бубонной чумы В регионе массово отлавливают грызунов.
Hi-Tech
Как выглядит гордость СССР сегодня (фото) Промышленность, которую мы потеряли
Авто
Власти выступили за снижение нештрафуемого порога скорости Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов уверен, что благодаря этому ДТП станет меньше
Кино
Лера Кудрявцева показала себя на съемках 22-летней давности Ведущая поделилась в сети видео со съемок передачи «МузОбоз»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Измена мужа 310
отправила детей на заработки 125
О влюбленности в актеров/певцов. Или жизнь vs искусство 114
Пять четвертинок апельсина - кто читал? 110
Леди
Ходченкова в небесно-голубом сарафане собирает комплименты Актриса отдыхает на море.
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»