Africa is splitting apart, creating a new ocean. Like we didn't have enough oceans.https://t.co/Pr5Ib8aQC7— Jazz Shaw (@JazzShaw) July 17, 2020
Ученые: В будущем Африка расколется на две части
На Земле появится новый океан.
На Земле появится новый океан.
В далеком будущем Африка может расколоться на две части, между которыми появится новый океан, утверждают ученые.
Прямое доказательство уже начавшегося геологического процесса — трещина длиной более 56 км в Афарском регионе Эфиопии, которая стала заметна в 2005 году и с тех пор увеличилась, рассказал NBC News Кристофер Мур из Лидского университета (Великобритания).
Это место расположено на стыке трех тектонических плит, которые отдаляются друг от друга с разной скоростью. Аравийская плита — на 2,5 см в год, а две другие — немного медленнее.
Для мониторинга за процессом ученые используют спутниковый радар. Предполагается, что для формирования нового океана в Африке потребуется не менее 5−10 миллионов лет. Он возникнет из вод Аденского залива и Красного моря, которые затопят Афарский регион.
В то же время, отмечают ученые, нарастающее давление магмы может спровоцировать «взрывные события» в регионе и ускорить процесс.
Анна Лысенко