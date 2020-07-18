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17:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые: В будущем Африка расколется на две части

На Земле появится новый океан.

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В далеком будущем Африка может расколоться на две части, между которыми появится новый океан, утверждают ученые.

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Прямое доказательство уже начавшегося геологического процесса — трещина длиной более 56 км в Афарском регионе Эфиопии, которая стала заметна в 2005 году и с тех пор увеличилась, рассказал NBC News Кристофер Мур из Лидского университета (Великобритания).

Это место расположено на стыке трех тектонических плит, которые отдаляются друг от друга с разной скоростью. Аравийская плита — на 2,5 см в год, а две другие — немного медленнее.

Для мониторинга за процессом ученые используют спутниковый радар. Предполагается, что для формирования нового океана в Африке потребуется не менее 5−10 миллионов лет. Он возникнет из вод Аденского залива и Красного моря, которые затопят Афарский регион.

В то же время, отмечают ученые, нарастающее давление магмы может спровоцировать «взрывные события» в регионе и ускорить процесс.

Анна Лысенко

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