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16:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы показали гигантское магнитное поле вокруг галактики

Такие структуры есть у всех галактик, подобных Млечному Пути.

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Источник: Y. Stein, Centre de Données astronomiques de Strasbourg

Международная группа астрономов получила изображение впечатляющего магнитного поля спиральной галактики NGC 4217 в созвездии Гончие Псы.

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Магнитное поле на расстоянии в 60 млн световых лет от Земли — это масштабная X-образая структура. Оно простирается на 22,5 тысячи световых лет за пределы галактического диска, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysics.

Астрофизики знают, что магнитные поля играют важную роль во многих процессах, таких как образование звезд. Но пока не до конца понятно, как они появляются и «работают». Согласно ведущей гипотезе, магнитные поля генерируются движением плазмы внутри диска галактики.

«Это изображение VLA (антенной решетки Вери Лардж Аррей — ред.) ясно показывает, что когда мы думаем о галактиках, подобных Млечному Пути, мы не должны забывать, что у них есть магнитные поля», — говорит доктор Елена Штайн, астроном Центр астрономических данных в Страсбурге.

Анна Лысенко

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