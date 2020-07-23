Астрономы показали гигантское магнитное поле вокруг галактики
Такие структуры есть у всех галактик, подобных Млечному Пути.
Такие структуры есть у всех галактик, подобных Млечному Пути.
Международная группа астрономов получила изображение впечатляющего магнитного поля спиральной галактики NGC 4217 в созвездии Гончие Псы.
Магнитное поле на расстоянии в 60 млн световых лет от Земли — это масштабная
Астрофизики знают, что магнитные поля играют важную роль во многих процессах, таких как образование звезд. Но пока не до конца понятно, как они появляются и «работают». Согласно ведущей гипотезе, магнитные поля генерируются движением плазмы внутри диска галактики.
«Это изображение VLA (антенной решетки Вери Лардж Аррей — ред.) ясно показывает, что когда мы думаем о галактиках, подобных Млечному Пути, мы не должны забывать, что у них есть магнитные поля», — говорит доктор Елена Штайн, астроном Центр астрономических данных в Страсбурге.
Анна Лысенко