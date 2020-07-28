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11:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп показал скопление звезд, обладающих секретом «долголетия»

Некоторые из солнц сжигают свое «топливо» дольше других.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, L. Girardi
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Космический телескоп «Хаббл» получил самый детальный на данный момент снимок рассеянного скопления NGC 2203 в созвездии Столовая Гора.

Этот космический объект помог астрономам открыть ранее неизвестную информацию о жизни звезд.
NGC 2203 содержит звезды, которые примерно в два раза массивнее нашего Солнца. Некоторые из них пребывают на главной последовательности дольше других. Так называют этап в эволюции звезд, когда они постоянно сжигают свое «топливо».

Наше Солнце сейчас тоже находится на главной последовательности. Примерно через 6 миллиардов лет его «топливо» закончится, и Солнце перейдет к следующему этапу своей жизни, превратившись в красного гиганта.

Наблюдая за массивными звездами в NGC 2203, ученые обнаружили, что некоторые из них «растягивают» этап главной последовательности благодаря особенностям вращения.

Анна Лысенко

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