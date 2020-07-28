Телескоп показал скопление звезд, обладающих секретом «долголетия»
Некоторые из солнц сжигают свое «топливо» дольше других.
Некоторые из солнц сжигают свое «топливо» дольше других.
Космический телескоп «Хаббл» получил самый детальный на данный момент снимок рассеянного скопления NGC 2203 в созвездии Столовая Гора.
Этот космический объект помог астрономам открыть ранее неизвестную информацию о жизни звезд.
NGC 2203 содержит звезды, которые примерно в два раза массивнее нашего Солнца. Некоторые из них пребывают на главной последовательности дольше других. Так называют этап в эволюции звезд, когда они постоянно сжигают свое «топливо».
Наше Солнце сейчас тоже находится на главной последовательности. Примерно через 6 миллиардов лет его «топливо» закончится, и Солнце перейдет к следующему этапу своей жизни, превратившись в красного гиганта.
Наблюдая за массивными звездами в NGC 2203, ученые обнаружили, что некоторые из них «растягивают» этап главной последовательности благодаря особенностям вращения.
Анна Лысенко