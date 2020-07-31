Шторм «Исайя» обрушился на Доминикану (видео)
Вскоре он усилится до урагана.
Вскоре он усилится до урагана.
Тропический шторм «Исайя», бушующий в Карибском бассейне, достиг Доминиканской республики.
Мощный ветер повалил деревья, затопил поля и повредил линии электропередачи. Чрезвычайные службы устраняют последствия непогоды. В некоторых районах
Тем временем шторм движется ко Флориде. По прогнозам, там он усилится до урагана.
Ранее первый атлантический ураган сезона «Ханна» обрушился на Техас.
Анна Лысенко