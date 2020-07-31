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14:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Шторм «Исайя» обрушился на Доминикану (видео)

Вскоре он усилится до урагана.

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Тропический шторм «Исайя», бушующий в Карибском бассейне, достиг Доминиканской республики.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мощный ветер повалил деревья, затопил поля и повредил линии электропередачи. Чрезвычайные службы устраняют последствия непогоды. В некоторых районах из-за угрозы наводнения объявлена эвакуация, но жители отказываются покидать свои дома, сообщает CNN. Они опасаются, что в центрах для эвакуированных подхватят коронавирус.

Тем временем шторм движется ко Флориде. По прогнозам, там он усилится до урагана.

Ранее первый атлантический ураган сезона «Ханна» обрушился на Техас.

Анна Лысенко

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