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14:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дым от пожаров в Калифорнии показали из космоса (видео)

В регионе объявлен режим чрезвычайного положения.

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В американском штате Калифорния бушуют лесные пожары. Причиной их возникновения стали многочисленные грозы с молниями, и установившаяся позже сухая и аномально жаркая погода.

По сообщениям местных СМИ, сейчас в штате насчитывается около 39 очагов возгорания, а их общая площадь составляет более 50 тысяч гектаров.

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Несколько тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщается о двух погибших, размер ущерба установить пока невозможно.

По сообщениям СМИ, дым от лесных пожаров в Калифорнии уже виден из космоса. Локализовать огонь пока не удается.

Местные жители публикуют в соцсетях пугающие фото и видео пожаров и оранжевого смога, превратившего Калифорнию в марсианский пейзаж.

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Катерина Гура

Небывалые пожары в Калифорнии начались из-за молний
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15:10 (мск)© Ньюстюб
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