Дым от пожаров в Калифорнии показали из космоса (видео)
В регионе объявлен режим чрезвычайного положения.
В регионе объявлен режим чрезвычайного положения.
В американском штате Калифорния бушуют лесные пожары. Причиной их возникновения стали многочисленные грозы с молниями, и установившаяся позже сухая и аномально жаркая погода.
По сообщениям местных СМИ, сейчас в штате насчитывается около 39 очагов возгорания, а их общая площадь составляет более 50 тысяч гектаров.
Несколько тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщается о двух погибших, размер ущерба установить пока невозможно.
По сообщениям СМИ, дым от лесных пожаров в Калифорнии уже виден из космоса. Локализовать огонь пока не удается.
Местные жители публикуют в соцсетях пугающие фото и видео пожаров и оранжевого смога, превратившего Калифорнию в марсианский пейзаж.
Катерина Гура