Комету NEOWISE сфотографировали крупным планом
Сейчас космическая гостья покидает Солнечную систему.
Сейчас космическая гостья покидает Солнечную систему.
Самую яркую за последние 23 года комету C/2020 F3 (NEOWISE), которой жители Северного полушария любовались невооруженным глазом в июле, теперь можно рассмотреть вблизи.
Самые подробные на данный момент снимки космической гостьи получил телескоп «Хаббл», сообщили в NASA. На фото видна тонкая оболочка кометы, окружающая ее ядро, и хвост из газа и пыли.
NEOWISE летит со скоростью более 60 километров в секунду. 3 июля она миновала Солнце и теперь движется к внешним границам Солнечной системы. В следующий раз она побывает рядом с нашей планетой только через 7 тысяч лет.
Комета — не единственное интересное астрономическое событие 2020 года. Уже в конце октября земляне увидят «голубую» Луну, звездопад Тауриды и Уран в ближайшей к Земле точке своей орбиты.
Анна Лысенко