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13:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Комету NEOWISE сфотографировали крупным планом

Сейчас космическая гостья покидает Солнечную систему.

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Источник: NASA, ESA, Q. Zhang (California Institute of Technology), A. Pagan (STScI)
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Самую яркую за последние 23 года комету C/2020 F3 (NEOWISE), которой жители Северного полушария любовались невооруженным глазом в июле, теперь можно рассмотреть вблизи.

Самые подробные на данный момент снимки космической гостьи получил телескоп «Хаббл», сообщили в NASA. На фото видна тонкая оболочка кометы, окружающая ее ядро, и хвост из газа и пыли.

NEOWISE летит со скоростью более 60 километров в секунду. 3 июля она миновала Солнце и теперь движется к внешним границам Солнечной системы. В следующий раз она побывает рядом с нашей планетой только через 7 тысяч лет.

Комета — не единственное интересное астрономическое событие 2020 года. Уже в конце октября земляне увидят «голубую» Луну, звездопад Тауриды и Уран в ближайшей к Земле точке своей орбиты.

Анна Лысенко

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