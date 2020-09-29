В разных регионах России выпал первый снег (фото, видео)
Синоптики рассказали, где еще ожидается зимняя погода.
Синоптики рассказали, где еще ожидается зимняя погода.
В Норильске, Кемерове, Новосибирске, Челябинске и других городах России уже выпал первый снег. Жители страны массово делятся фотографиями и видео стихии в соцсетях.
По прогнозам синоптиков, снег в Норильске продолжит идти до конца недели, а в Новосибирске он будет периодически сменяться дождем.
Метеорологи также предупреждают о возможном снеге жителей Абакана в Хакасии и Красноярска. В Московском регионе зимней погоды не ожидается.
Ранее синоптики предрекли россиянам аномальную зиму. В некоторых регионах погода ожидается слишком тёплой, а в других будет экстремальный «минус».
Анна Лысенко