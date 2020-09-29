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16:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

В разных регионах России выпал первый снег (фото, видео)

Синоптики рассказали, где еще ожидается зимняя погода.

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В Норильске, Кемерове, Новосибирске, Челябинске и других городах России уже выпал первый снег. Жители страны массово делятся фотографиями и видео стихии в соцсетях.

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Норильск

По прогнозам синоптиков, снег в Норильске продолжит идти до конца недели, а в Новосибирске он будет периодически сменяться дождем.

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Новосибирск

Метеорологи также предупреждают о возможном снеге жителей Абакана в Хакасии и Красноярска. В Московском регионе зимней погоды не ожидается.

Ранее синоптики предрекли россиянам аномальную зиму. В некоторых регионах погода ожидается слишком тёплой, а в других будет экстремальный «минус».

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Норильск
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Кемерово
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Челябинск
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Алдан
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Талнах, Норильск
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