Zombie #Paulette just won't sincerely die. pic.twitter.com/vw1h7Bk1De— Matt Onderlinde (@Weathernerds) September 27, 2020
Земле начали угрожать зомби-ураганы
Со временем их будет становиться все больше.
Со временем их будет становиться все больше.
Климатологи предупреждают, что с дальнейшим изменением климата на планете вырастет количество
Так называют явления, когда уже утихнувший шторм или ураган внезапно «оживает» и снова начинает усиливаться. Например, в начале сентября 2020 года в Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Полетт». Он усилился до урагана 1 категории, обрушился на Бермудские острова, усилился над сушей до урагана 2 категории, а спустя 5 с половиной дней затих. 21 сентября «Полетт» неожиданно «вернулся к жизни» в качестве тропического шторма в 480 километрах от Азорских островов.
Подобные явления регистрировались и раньше, но очень редко, пишет Live Science. Теперь
Для формирования штормов и ураганов нужны теплая вода и влажный воздух.
Штормы в Атлантике обычно образуются в теплых частях океана вблизи Африки. Затем они «мчатся» через океан в сторону Америки, говорит Уэбблс. Здесь их подпитывает значительно потеплевшая в последние десятилетия вода Карибского региона, после чего штормы и ураганы обрушиваются на американское побережье.
Анна Лысенко