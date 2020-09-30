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15:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Земле начали угрожать зомби-ураганы

Со временем их будет становиться все больше.

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Климатологи предупреждают, что с дальнейшим изменением климата на планете вырастет количество зомби-штормов и зомби-ураганов.

Так называют явления, когда уже утихнувший шторм или ураган внезапно «оживает» и снова начинает усиливаться. Например, в начале сентября 2020 года в Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Полетт». Он усилился до урагана 1 категории, обрушился на Бермудские острова, усилился над сушей до урагана 2 категории, а спустя 5 с половиной дней затих. 21 сентября «Полетт» неожиданно «вернулся к жизни» в качестве тропического шторма в 480 километрах от Азорских островов.

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Подобные явления регистрировались и раньше, но очень редко, пишет Live Science. Теперь зомби-штормы будут появляться все чаще из-за глобального потепления, считает профессор Дональд Уэбблс из Иллинойского университета.

Для формирования штормов и ураганов нужны теплая вода и влажный воздух. Из-за глобального потепления океан нагревается все больше, испарения также растут, напоминает профессор.

Штормы в Атлантике обычно образуются в теплых частях океана вблизи Африки. Затем они «мчатся» через океан в сторону Америки, говорит Уэбблс. Здесь их подпитывает значительно потеплевшая в последние десятилетия вода Карибского региона, после чего штормы и ураганы обрушиваются на американское побережье.

Анна Лысенко

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