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16:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Шторм «Алекс» снес во Франции десятки домов (видео)

Стихия обрушилась на Лазурный берег и Бретань.

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Девять человек пропали без вести после того, как на юго-восток Франции обрушился шторм «Алекс».

Тысячи домов остаются без электроэнергии, размыты дороги, реки вышли из берегов и снесли десятки домов в департаменте Приморские Альпы, сообщает Euronews. За последние 24 часа в регионе выпало до 500 мм дождя.

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Шторм бушует над Францией с четверга. Больше всего, кроме Лазурного берега, пострадала Бретань на северо-западе страны. Метеорологи предупреждают: хотя количество осадков в субботу уменьшилось, повышение уровня воды в водоемах все еще представляет угрозу.

Ранее «Алекс» обрушился на южное побережье Англии. Шторм принес сильный ветер и проливные дожди.

Анна Лысенко

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