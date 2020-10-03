Шторм «Алекс» снес во Франции десятки домов (видео)
Стихия обрушилась на Лазурный берег и Бретань.
Стихия обрушилась на Лазурный берег и Бретань.
Девять человек пропали без вести после того, как на
Тысячи домов остаются без электроэнергии, размыты дороги, реки вышли из берегов и снесли десятки домов в департаменте Приморские Альпы, сообщает Euronews. За последние 24 часа в регионе выпало до 500 мм дождя.
Шторм бушует над Францией с четверга. Больше всего, кроме Лазурного берега, пострадала Бретань на
Ранее «Алекс» обрушился на южное побережье Англии. Шторм принес сильный ветер и проливные дожди.
Анна Лысенко