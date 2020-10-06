Получено невероятно детальное фото туманности Киля
Астрономы использовали новые инструменты для обработки фотографий наземного телескопа. Получилось лучше, чем у «Хаббла».
Астрономы использовали новые инструменты для обработки фотографий наземного телескопа. Получилось лучше, чем у «Хаббла».
Астрономы впервые получили невероятно четкое изображение туманности NGC 3372 в созвездии Киль, где активно образуются новые звезды.
Уникальный снимок получен с помощью с помощью телескопа Gemini South в Чили.
До сих пор считалось, что настолько детальные снимки можно получать только с помощью космического телескопа «Хаббл». Но он работает только на оптических и ультрафиолетовых длинах волн,
В этом отношении у наземного Gemini South есть огромное преимущество: он снимает в инфракрасном и ближнем инфракрасном диапазонах волн, которые «пробиваются» сквозь космическую пыль, объясняют астрономы.
До недавних пор слабым местом наземных телескопов считались искажения
«Результаты ошеломляют», — прокомментировал результат физик и астроном Патрик Хартиган из Университета Райса. Полное исследование туманности Киля с помощью Gemini South опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.
Анна Лысенко