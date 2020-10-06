Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Начало космической эры Человечество отметило годовщину начала космической эры
Фоторепортажи
12Беспорядки в Бишкеке
50В Сети показали лучшие снимки к Международному дню мира
14:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Получено невероятно детальное фото туманности Киля

Астрономы использовали новые инструменты для обработки фотографий наземного телескопа. Получилось лучше, чем у «Хаббла».

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA

Астрономы впервые получили невероятно четкое изображение туманности NGC 3372 в созвездии Киль, где активно образуются новые звезды.

Уникальный снимок получен с помощью с помощью телескопа Gemini South в Чили.

Читайте также
Создана впечатляющая панорама неба над Северным полушарием

До сих пор считалось, что настолько детальные снимки можно получать только с помощью космического телескопа «Хаббл». Но он работает только на оптических и ультрафиолетовых длинах волн, из-за чего не может «заглянуть» за космическую пыль, которой особенно много в участках звездообразования, говорят исследователи. Именно поэтому плотные пыльные зоны на снимках «Хаббла» выглядят как темные пустоты.

В этом отношении у наземного Gemini South есть огромное преимущество: он снимает в инфракрасном и ближнем инфракрасном диапазонах волн, которые «пробиваются» сквозь космическую пыль, объясняют астрономы.

До недавних пор слабым местом наземных телескопов считались искажения из-за земной атмосферы. Но технологии не стоят на месте. В своем исследовании туманности Киля астрономы использовали новейшие инструменты, которые назвали «адаптивной оптикой». Она позволяет корректировать атмосферные искажения на уже полученных снимках.

В итоге разрешение снимков туманности Киля получилось в 10 раз выше, чем без использования «адаптивной оптики». Фотографии также в два раза резче, чем полученные «Хабблом» на этой же длине волны.

«Результаты ошеломляют», — прокомментировал результат физик и астроном Патрик Хартиган из Университета Райса. Полное исследование туманности Киля с помощью Gemini South опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.

Анна Лысенко

Здоровье
Выявлены люди, которые не могут заразиться коронавирусом Это связано с мутацией в одном из генов.
Hi-Tech
Эти вещи дико бесили нас в 90-е (фото) Сейчас бы такие проблемы
Горячие темы на Авто
3 октября 597
Ещё раз выступлю-- 265
В России собираются ввести штраф за парковку на газоне. 111
Подумалось--- 96
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
7 актёров сериала "Воронины", которых нет с нами
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»