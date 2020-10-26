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13:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп показал, как галактика формируется из хаоса

В результате космического катаклизма начали появляться новые звезды.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, A. Adamo et al.
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Космический телескоп «Хаббл» прислал снимок загадочного и невероятно красивого объекта NGC 34 в созвездии Кита. Странная форма этой галактики, немного напоминающей улитку с усиками, является результатом «недавнего» космического катаклизма.

Примерно 600 миллионов лет назад в этом месте столкнулись две богатые газом дисковые галактики. В образовавшемся «хаосе» из газа начали появляться новые звезды.

Сейчас красивый процесс звездообразования продолжается, правда, только в центральной части NGC 34, говорят астрономы. А вот два «хвоста» галактики, которые растянулись на 38 и 26 килопарсек, уже не так активны.

Ученые считают, что через несколько миллиардов лет NGC 34 приобрет более обычную форму и станет похожа на галактику «Сомбреро» (NGC 4594).

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Галактика «Сомбреро»

Анна Лысенко

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