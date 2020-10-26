Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 26 октябряОткрытие Малого театра, основание первого в мире футбольного союза, Штурм Театрального центра на Дубровке и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
11Под Рязанью произошел взрыв снарядов на военном складе
75В Сети выбрали лучшие снимки к 75-летию ООН
14:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Гавайев увидели в ночном небе странные огни (видео)

Необычный летающий объект был размером с футбольное поле.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

В конце октября в ночном небе над Гавайскими островами появились странные движущиеся огни. По словам очевидцев, около десяти ярких огоньков были расположены на невидимом объекте, размером с футбольное поле, и двигались на восток.

Во время загрузки произошла ошибка.

Массивный летательный аппарат не издавал никакого шума, но был настолько ярким, что его могли наблюдать жители берегов от Вайкики до пляжа Ева и даже на соседних островах. А самое яркое шоу увидели жители острова Молокаи, пишет издание Khon2.

Читайте также
Телескоп показал, как галактика формируется из хаоса

Очевидцы странного явления сняли его на видео и опубликовали в соцсетях. В комментариях люди принялись строить предположения насчет феномена. Пользователи соцсетей решили, что это «мог» быть инопланетный корабль или спутник Илона Маска. Но все разъяснили ученые.

По мнению сотрудников обсерватории Мауна-Кеа, огни в небе принадлежали ракетному ускорителю, запущенному еще в 2008 году. Это была китайская ракета, которая запускала спутник связи для Венесуэлы. С годами орбита ракеты-носителя разрушилась, и теперь объект находится в свободном полете. Астрономы нашли карту траектории ракеты, и она совпала с движением массивного объекта с огнями в небе.

Ученые также отметили, что подобные явления не редкость, поскольку такие объекты регулярно запускаются в космос.

Екатерина Гура

Авто
Changan, Chery, Geely и Haval: тест четырёх китайцев Мы взяли сразу четыре кроссовера, два из которых не так давно дебютировали на российском рынке
Новости партнеров
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Пугачева приехала проститься с Александром Кальяновым
Дети
Шик и блеск: самые яркие выходы беременных звезд на красную дорожку (фото) Кто еще из звездных мам преуспел в «беременных» образах?
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»