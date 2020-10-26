Жители Гавайев увидели в ночном небе странные огни (видео)
Необычный летающий объект был размером с футбольное поле.
Необычный летающий объект был размером с футбольное поле.
В конце октября в ночном небе над Гавайскими островами появились странные движущиеся огни. По словам очевидцев, около десяти ярких огоньков были расположены на невидимом объекте, размером с футбольное поле, и двигались на восток.
Массивный летательный аппарат не издавал никакого шума, но был настолько ярким, что его могли наблюдать жители берегов от Вайкики до пляжа Ева и даже на соседних островах. А самое яркое шоу увидели жители острова Молокаи, пишет издание Khon2.
Очевидцы странного явления сняли его на видео и опубликовали в соцсетях. В комментариях люди принялись строить предположения насчет феномена. Пользователи соцсетей решили, что это «мог» быть инопланетный корабль или спутник Илона Маска. Но все разъяснили ученые.
По мнению сотрудников обсерватории
Ученые также отметили, что подобные явления не редкость, поскольку такие объекты регулярно запускаются в космос.
Екатерина Гура