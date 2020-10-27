Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 27 октября"Черная суббота" во время Карибского кризиса, начало движения по БАМу и другие события этого дня
Фоторепортажи
11Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года
75В Сети выбрали лучшие снимки к 75-летию ООН
14:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Как птицы и животные предсказывают погоду (видео)

Природные метеорологи в действии

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Читайте также
Народные приметы на 27 октября: обращаем внимание на осадки

Еще в давние времена люди заметили, что птицы, животные и насекомые чувствуют изменения погоды, а потому, наблюдая за их поведением, можно сделать как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы.

В современном мире и с новыми технологиями к таким природным прогнозам люди относятся скептически, но кое-что полезное из поведения животных и птиц все-таки можно почерпнуть.

Так, заместитель директора по внешним связям и развитию ЦПКиО им. С. М. Кирова Марина Бережная рассказала, что перед похолоданием животные в зоопарке обычно становятся менее активными и тихими, а местные белки начинают очень активно запасаться едой «на зиму».

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, по поведению белок можно сделать и долгосрочный прогноз: чем выше они устраивают свое гнездо, тем теплее будет зима.

Еще одна примета связана с птицами. Если прилетели синички — скоро выпадет снег.

Екатерина Гура

Hi-Tech
У F-35 снова проблемы Они не успевают к сроку. Массовое производство американского истребителя отложили
Горячие темы на Авто
Валдай - форум 1071
Как избавиться от проблемы? 221
По поводу толерантности. 198
Осень суббота 183
Спецпроект
Когда мы полетим на соседние планеты? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Эрдоган назвал 3 государства, которые считает преступными
Степаненко отреагировала на сына Петросяна
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Дети
Фото Подольской с сыновьями после выписки растрогало сеть Поздравляем!
Леди
У 19-летней внучки Софии Ротару новый роман Девушка рассекретила очередного бойфренда
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»