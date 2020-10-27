Как птицы и животные предсказывают погоду (видео)
Природные метеорологи в действии
Природные метеорологи в действии
Еще в давние времена люди заметили, что птицы, животные и насекомые чувствуют изменения погоды, а потому, наблюдая за их поведением, можно сделать как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы.
В современном мире и с новыми технологиями к таким природным прогнозам люди относятся скептически, но
Так, заместитель директора по внешним связям и развитию ЦПКиО им. С. М. Кирова Марина Бережная рассказала, что перед похолоданием животные в зоопарке обычно становятся менее активными и тихими, а местные белки начинают очень активно запасаться едой «на зиму».
Кстати, по поведению белок можно сделать и долгосрочный прогноз: чем выше они устраивают свое гнездо, тем теплее будет зима.
Еще одна примета связана с птицами. Если прилетели синички — скоро выпадет снег.
Екатерина Гура