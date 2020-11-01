Жители Земли наблюдали необычную «Голубую Луну» (фото)

В ночь с 31 октября на 1 ноября жители разных стран наблюдали редкую «Голубую Луну».
«Голубой Луной» называют второе полнолуние, которое приходится на один и тот же месяц. Первое полнолуние мы наблюдали в самом начале октября, а второе пришлось на его конец.
«Голубая Луна» случается не так уж и редко — в среднем один раз за 2,7 года. Но у Луны, которая взошла в ночь с субботы на воскресенье, были свои особенности.
Во-первых, это было первое полнолуние на Хэллоуин с 2001 года, во вторых — первая «Голубая Луна» на Хэллоуин за 40 лет. В следующий раз это зрелище можно будет наблюдать в 2039 году.
Кроме того, впервые после окончания Второй мировой войны (а точнее, с 1944 года) «Голубую Луну» на Хэллоуин могли наблюдать в Европе, Америке, Азии и на других континентах.