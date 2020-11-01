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11:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Земли наблюдали необычную «Голубую Луну» (фото)

Они делятся лучшими снимками в соцсетях.

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В ночь с 31 октября на 1 ноября жители разных стран наблюдали редкую «Голубую Луну».

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«Голубой Луной» называют второе полнолуние, которое приходится на один и тот же месяц. Первое полнолуние мы наблюдали в самом начале октября, а второе пришлось на его конец.

«Голубая Луна» случается не так уж и редко — в среднем один раз за 2,7 года. Но у Луны, которая взошла в ночь с субботы на воскресенье, были свои особенности.

Во-первых, это было первое полнолуние на Хэллоуин с 2001 года, во вторых — первая «Голубая Луна» на Хэллоуин за 40 лет. В следующий раз это зрелище можно будет наблюдать в 2039 году.

Кроме того, впервые после окончания Второй мировой войны (а точнее, с 1944 года) «Голубую Луну» на Хэллоуин могли наблюдать в Европе, Америке, Азии и на других континентах.

Анна Лысенко

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