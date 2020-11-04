В таянии Гималаев обвинили пыль из Африки
Неожиданная причина потенциальной экологической катастрофы.
Неожиданная причина потенциальной экологической катастрофы.
Снег и лед в Гималаях стремительно тают, но в этом следует винить не только глобальное потепление.
Как установили ученые из Тихоокеанской
Пыльные и песчаные бури — вполне естественное явление, но активное землепользование и освоение новых площадей под сельское хозяйство приводят к тому, что в воздух поднимается все больше мелких частиц пыли. При этом повышение глобальных температур изменило характер атмосферной циркуляции.
Зимний снегопад и весеннее таяние снега обеспечивают более половины годовой потребности в пресной воде около 700 миллионов человек в Южной Азии, но за последние 30 лет объём снега в горах региона существенно уменьшился. Ученые подозревают, что пыль воздействует подобным образом на горы по всему миру.
Анна Лысенко