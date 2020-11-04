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17:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

В таянии Гималаев обвинили пыль из Африки

Неожиданная причина потенциальной экологической катастрофы.

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Источник: AP 2020

Снег и лед в Гималаях стремительно тают, но в этом следует винить не только глобальное потепление.

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Как установили ученые из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории, эффект таяния усиливают мельчайшие частички пыли, переносимые ветром из Африки и Азии весной и летом. Оседая, пыль снижает отражательную способность льда и снега, заставляя их таять быстрее, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Climate Change. Более всего эффект заметен на высоте 4,5 км, уточняют ученые.

Пыльные и песчаные бури — вполне естественное явление, но активное землепользование и освоение новых площадей под сельское хозяйство приводят к тому, что в воздух поднимается все больше мелких частиц пыли. При этом повышение глобальных температур изменило характер атмосферной циркуляции.

Зимний снегопад и весеннее таяние снега обеспечивают более половины годовой потребности в пресной воде около 700 миллионов человек в Южной Азии, но за последние 30 лет объём снега в горах региона существенно уменьшился. Ученые подозревают, что пыль воздействует подобным образом на горы по всему миру.

Анна Лысенко

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