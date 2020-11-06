Ученые нашли источник загадочного сигнала из космоса

Астрономы наконец разгадали загадку самого яркого быстрого радиовсплеска (FRB) из когда-либо зарегистрированных в нашей галактике.
Сигнал, получивший название FRB 200428, был зарегистрирован двумя космическими телескопами 27 апреля. Мощное рентгеновское и гамма-излучение исходило от неизвестного космического тела на другой стороне нашей галактики. Быстрый радиовсплеск длился всего миллисекунды, но содержал больше энергии, чем Солнце излучает за целый день.
Подобные загадочные явления впервые были обнаружены в 2007 году, но до сих пор астрономам не удавалось установить их источник в пределах Млечного Пути. Наконец, на основе наблюдений из Китая, Канады, США и с орбиты, это удалось.
В трех статьях, опубликованных в Nature, астрономы отследили загадочный сигнал до вероятного источника — магнетара примерно в 30 тысячах световых лет от Земли.
Магнетары — это малоизученный тип нейтронных звезд с исключительно сильным магнитным полем. В диаметре они насчитывают всего около 20−30 км, но по массе превышают Солнце. Они появляются после взрыва сверхновой в результате смерти звезды.
Даже если выводы астрономов верны, все еще остается неясным, как нейтронные звезды могут производить такие мощные всплески энергии и почему это происходит.