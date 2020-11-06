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10:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые нашли источник загадочного сигнала из космоса

Он длился миллисекунды, но содержал больше энергии, чем Солнце излучает за день.

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Астрономы наконец разгадали загадку самого яркого быстрого радиовсплеска (FRB) из когда-либо зарегистрированных в нашей галактике.

Сигнал, получивший название FRB 200428, был зарегистрирован двумя космическими телескопами 27 апреля. Мощное рентгеновское и гамма-излучение исходило от неизвестного космического тела на другой стороне нашей галактики. Быстрый радиовсплеск длился всего миллисекунды, но содержал больше энергии, чем Солнце излучает за целый день.

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Подобные загадочные явления впервые были обнаружены в 2007 году, но до сих пор астрономам не удавалось установить их источник в пределах Млечного Пути. Наконец, на основе наблюдений из Китая, Канады, США и с орбиты, это удалось.

В трех статьях, опубликованных в Nature, астрономы отследили загадочный сигнал до вероятного источника — магнетара примерно в 30 тысячах световых лет от Земли.

Магнетары — это малоизученный тип нейтронных звезд с исключительно сильным магнитным полем. В диаметре они насчитывают всего около 20−30 км, но по массе превышают Солнце. Они появляются после взрыва сверхновой в результате смерти звезды.

Даже если выводы астрономов верны, все еще остается неясным, как нейтронные звезды могут производить такие мощные всплески энергии и почему это происходит.

Анна Лысенко

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