Ученые нашли планету, на которой идет дождь из камней
А еще там есть океан магмы
А еще там есть океан магмы
Группа астрономов из Йоркского университета провела исследования и смоделировала климатические условия на недавно открытой экзопланете К2−141b, которая по своим размерам напоминает Землю.
Ученые под руководством профессора Тью Джанга Нгуена с помощью компьютерной программы выяснили, что на К2−141b, скорее всего, есть магматический океан глубиной 100 километров и сверхзвуковые ветры, которые могут достигать 5 тысяч километров в час.
Екатерина Гура