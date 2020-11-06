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16:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые нашли планету, на которой идет дождь из камней

А еще там есть океан магмы

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Группа астрономов из Йоркского университета провела исследования и смоделировала климатические условия на недавно открытой экзопланете К2−141b, которая по своим размерам напоминает Землю. Из-за того, что планета совсем небольшая и находится далеко, с помощью телескопов было достаточно сложно понять, что она из себя представляет, однако климатическая модель помогла ученым приблизиться к разгадке этой тайны.

Ученые под руководством профессора Тью Джанга Нгуена с помощью компьютерной программы выяснили, что на К2−141b, скорее всего, есть магматический океан глубиной 100 километров и сверхзвуковые ветры, которые могут достигать 5 тысяч километров в час.

Из-за того, что экзопланета находится на очень близком расстоянии от оранжевой карликовой звезды, породы на ее поверхности просто испаряются, в результате чего образуется минеральный пар, который ветром уносится на холодную ночную сторону, а затем снова падает в океан магмы в виде дождя из камней, пишет Cnet.

Екатерина Гура

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