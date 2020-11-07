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18:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые назвали «скрытый» объем углекислого газа в почве

Очень скоро он может попасть в атмосферу.

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Источник: AP 2020

В почве Арктики содержатся огромные объемы парниковых газов. Если мир потеплеет на 2 градуса Цельсия, это высвободит в атмосферу 230 миллиардов тонн двуокиси углерода.

Такие расчеты сделали климатологи в статье, опубликованной в Nature Communications.

Названное число плюс-минус 50 миллиардов тонн примерно соответствует выбросам углекислого газа Китая, начиная с 1900 года.
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По словам исследователей, их климатическая модель касалась только почвы и не учитывала запасы парниковых газов, «спрятанные» под вечной мерзлотой. Метан, который считается еще более опасным парниковым газом, чем двуокись углерода, тоже не рассматривался.

Как известно, больше всего углекислого газа содержится в торфяниках или вечной мерзлоте. Эти зоны очень быстро реагируют на изменение климата, говорят ученые.

Средняя температура климатической системы Земли повысилась на 1,2 градуса Цельсия с 1850 года. По прогнозам, к концу XXI века повышение составит от 1,7 (для минимального сценария эмиссии парниковых газов) до 4,8 градусов (для максимальной эмиссии).

Анна Лысенко

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