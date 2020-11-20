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12:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Разгадана тайна невидимого голубого кольца в космосе

На самом деле это два облачных конуса, один из которых направлен в сторону Земли.

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Источник: NASA/JPL-Caltech/M. Seibert (Carnegie Institution for Science)/K. Hoadley (Caltech)/GALEX Team

Ученым наконец удалось разгадать загадку необычной структуры в космосе — туманности Голубого Кольца, видимой только в ультрафиолетовом диапазоне.

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Загадочное ультрафиолетовое кольцо, которое окружает звезду TYC 2597−735−1, астрономы впервые наблюдали еще в 2004 году с помощью уже отправленного в «отставку» космического телескопа GALEX. Их озадачил вопрос того, как такая странная структура могла сформироваться. За 16 лет было предложено немало версий, но все они оказались ошибочными.

Теперь, с помощью данных из Обсерватории Кека на Гавайях, ученые выяснили, что Голубое Кольцо на самом деле является основой конусообразного облака светящегося молекулярного водорода, которое простирается от центральной звезды к Земле. Новые наблюдения также показали наличие второго облака конической формы, которое простирается от звезды в противоположном направлении. Основания конусовидных облаков, если смотреть с Земли, создают форму кольца.

Ученые полагают, что облака образовались после столкновения похожей на Солнце звезды с меньшей звездой-спутником всего несколько тысяч лет назад.

Слияние двух звезд — довольно распространенное явление в космосе, но разглядеть его непросто, ведь объекты заслоняет огромное количество пыли. Ученые полагают, что в случае с туманностью Голубого Кольца им удалось поймать редкий переходной момент, когда пыль, наконец, рассеялась. Со временем эта туманность бесследно растворится в межзвездной среде, ожидают астрономы.

Новое исследование команды из Калифорнийского технологического института опубликовано в журнале Nature.

Анна Лысенко

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