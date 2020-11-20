Разгадана тайна невидимого голубого кольца в космосе
На самом деле это два облачных конуса, один из которых направлен в сторону Земли.
На самом деле это два облачных конуса, один из которых направлен в сторону Земли.
Ученым наконец удалось разгадать загадку необычной структуры в космосе — туманности Голубого Кольца, видимой только в ультрафиолетовом диапазоне.
Загадочное ультрафиолетовое кольцо, которое окружает звезду TYC 2597−735−1, астрономы впервые наблюдали еще в 2004 году с помощью уже отправленного в «отставку» космического телескопа GALEX. Их озадачил вопрос того, как такая странная структура могла сформироваться. За 16 лет было предложено немало версий, но все они оказались ошибочными.
Теперь, с помощью данных из Обсерватории Кека на Гавайях, ученые выяснили, что Голубое Кольцо на самом деле является основой конусообразного облака светящегося молекулярного водорода, которое простирается от центральной звезды к Земле. Новые наблюдения также показали наличие второго облака конической формы, которое простирается от звезды в противоположном направлении. Основания конусовидных облаков, если смотреть с Земли, создают форму кольца.
Слияние двух звезд — довольно распространенное явление в космосе, но разглядеть его непросто, ведь объекты заслоняет огромное количество пыли. Ученые полагают, что в случае с туманностью Голубого Кольца им удалось поймать редкий переходной момент, когда пыль, наконец, рассеялась. Со временем эта туманность бесследно растворится в межзвездной среде, ожидают астрономы.
Новое исследование команды из Калифорнийского технологического института опубликовано в журнале Nature.
Анна Лысенко