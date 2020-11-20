Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 20 ноябряОкончание стояния на Угре, начало Нюрнбергского процесса, запуск первого модуля Международной космической станции и другие памятные события
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки животных этого года
24Умер Армен Джигарханян
18:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мороз «украсил» британское графство сказочными узорами

Природа создает шедевры.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Первые серьезные заморозки в британском графстве Кент порадовали местных жителей абсолютно сказочными картинами.

На стеклах своих автомобилей рано утром британцы обнаружили замысловатые художественные узоры, которые выглядели, как работы профессионального художника.

А вот жителям Владивостока с морозом повезло меньше. Там прошел ледяной дождь, который, помимо красивых сосулек на деревьях, принес еще и большие разрушения.

Екатерина Гура

Hi-Tech
Иран показал «ярмарку оружия» в океане (фото) Выглядит внушительно
Новости партнеров
«Эффект пропадает»: врач о самолечении антибиотиками
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Демарш коммунистов: КПРФ не поддержала закон о «детях войны»
Бабуля 20 лет никого не впускала в квартиру. Соседка поняла почему
Популярные темы на «Детях»
Ребенок 2 года отстает в развитии 135
идеи 124
С понедельника на дистанционку 118
Идеи подарков детям на НГ 100
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»