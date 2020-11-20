Some #Frosty pics this morning, such beautiful patterns! #Jackfrost #winter pic.twitter.com/bkdXMbQbNC— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) November 20, 2020
Мороз «украсил» британское графство сказочными узорами
Природа создает шедевры.
Природа создает шедевры.
Первые серьезные заморозки в британском графстве Кент порадовали местных жителей абсолютно сказочными картинами.
На стеклах своих автомобилей рано утром британцы обнаружили замысловатые художественные узоры, которые выглядели, как работы профессионального художника.
А вот жителям Владивостока с морозом повезло меньше. Там прошел ледяной дождь, который, помимо красивых сосулек на деревьях, принес еще и большие разрушения.
Екатерина Гура