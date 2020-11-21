Марсоход записал звуки космоса
На самом деле эти звуковые волны издает он сам.
На самом деле эти звуковые волны издает он сам.
В космосе вовсе не царит полная тишина, как можно подумать. Микрофон, установленный на марсоходе Perseverance, уловил космические колебания и записал их. Аудиодорожку опубликовали на сайте NASA.
Как объясняют астрономы, эти звуковые волны — результат механических колебаний, зафиксированных электрическим компонентом марсохода и превращенных в электрический сигнал. Подобные электрические сигналы — шумы, шорохи и стуки — мы иногда слышим в наушниках, когда шнур ударяется о твердый предмет. В космосе эти колебания издает сам марсоход.
Подобные звуки очень важны для исследователей. Они позволяют получить полную картину происходящего во время приземления и работы марсоходов.
Анна Лысенко