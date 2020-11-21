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12:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Марсоход записал звуки космоса

На самом деле эти звуковые волны издает он сам.

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В космосе вовсе не царит полная тишина, как можно подумать. Микрофон, установленный на марсоходе Perseverance, уловил космические колебания и записал их. Аудиодорожку опубликовали на сайте NASA.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как объясняют астрономы, эти звуковые волны — результат механических колебаний, зафиксированных электрическим компонентом марсохода и превращенных в электрический сигнал. Подобные электрические сигналы — шумы, шорохи и стуки — мы иногда слышим в наушниках, когда шнур ударяется о твердый предмет. В космосе эти колебания издает сам марсоход.

Подобные звуки очень важны для исследователей. Они позволяют получить полную картину происходящего во время приземления и работы марсоходов.

Анна Лысенко

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