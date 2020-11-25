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18:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

На российских реках стали появляться необычные ледяные диски

Это довольно редкое явление природы.

В конце ноября в соцсетях появилось несколько видео, на которых запечатлены необычные ледяные диски на воде.

Один ледяной «блин» появился посреди реки Проня в Рязанской области. Жительница Рязани Анастасия Орешникова показала видео вращающегося на воде круга изо льда. Она рассказала, что к диску быстро присоединяются отдельные льдины, увеличивая его в размерах.

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Еще один подобный ледяной круг сняла на видео жительница Чебоксар Венера Григорьева, которая увидела необычное природное явление на реке Быстрица в Кировской области.

По словам специалистов, такие ледяные диски на водоемах довольно редкое природное явление. Круги изо льда образуются тогда, когда в воде появляются теплые и холодные потоки и из-за контраста температур подо льдом получается небольшой водоворот. При этом куски льда начинают медленно вращаться в этой воронке и присоединять к себе другие льдины. В ходе вращения диск приобретает идеально круглую форму, а его края становятся гладкими.

Такое природное явление раньше могли наблюдали в Китае и США.

Екатерина Гура

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Во время загрузки произошла ошибка.
18:55 (мск)© Ньюстюб
Gnezdo.ru
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