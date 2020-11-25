На российских реках стали появляться необычные ледяные диски
Это довольно редкое явление природы.
Это довольно редкое явление природы.
В конце ноября в соцсетях появилось несколько видео, на которых запечатлены необычные ледяные диски на воде.
Один ледяной «блин» появился посреди реки Проня в Рязанской области. Жительница Рязани Анастасия Орешникова показала видео вращающегося на воде круга изо льда. Она рассказала, что к диску быстро присоединяются отдельные льдины, увеличивая его в размерах.
Еще один подобный ледяной круг сняла на видео жительница Чебоксар Венера Григорьева, которая увидела необычное природное явление на реке Быстрица в Кировской области.
По словам специалистов, такие ледяные диски на водоемах довольно редкое природное явление. Круги изо льда образуются тогда, когда в воде появляются теплые и холодные потоки и
Екатерина Гура