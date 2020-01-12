На озере в Китае появился загадочный ледяной «блин»

На водохранилище Ляохэ в Китае появился необычный ледяной диск.
Редкий природный феномен заметили в уезде Факу возле города Шэньян в северо-восточной части страны.
Таинственный диск диаметром больше 6 метров медленно вращается против часовой стрелки. При этом он постепенно увеличивается в размерах. По словам очевидцев, «блин» мог бы вместить три автомобиля.
Ледяные диски на водоемах — редкое явление, возникающее в особых условиях. Если в воде появляются теплые и холодные потоки, из-за контраста температур подо льдом может образоваться небольшой водоворот. Кусок льда откалывается и начинает медленно вращаться.
В ходе вращения его края постепенно становятся гладкими, а форма — идеально круглой, объясняет National Geographic со ссылкой на исследование 2016 года.