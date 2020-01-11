На Фарерских островах появился текущий вспять «водопад» (видео)
Редкий феномен.
Редкий феномен.
Очевидцы в Дании запечатлели мощный поток воды, напоминающий водопад, который под действием штормового ветра стал течь снизу вверх.
Видео было снято 41-летним Сэми Якобсеном на Сувурое, самом южном острове Фарерского архипелага. В ролике виден самый высокий на острове морской утес Бейнисворд высотой 470 метров.
Погода зимой здесь очень неустойчива. Вихревые потоки воздуха при определенных условиях могут подхватывать воду и поднимать ее в воздух даже на такую высоту.
Анна Лысенко