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17:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Фарерских островах появился текущий вспять «водопад» (видео)

Редкий феномен.

Очевидцы в Дании запечатлели мощный поток воды, напоминающий водопад, который под действием штормового ветра стал течь снизу вверх.

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Видео было снято 41-летним Сэми Якобсеном на Сувурое, самом южном острове Фарерского архипелага. В ролике виден самый высокий на острове морской утес Бейнисворд высотой 470 метров.

Погода зимой здесь очень неустойчива. Вихревые потоки воздуха при определенных условиях могут подхватывать воду и поднимать ее в воздух даже на такую высоту.

Анна Лысенко

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