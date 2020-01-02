Ученые узнали, когда на Земле перестанут замерзать реки
Разработан прогноз до 2100 года.
Разработан прогноз до 2100 года.
56% рек на нашей планете замерзают каждую зиму, но в скором времени это может навсегда измениться, прогнозируют ученые из Университета Северной Каролины в Чапел Хилле (США).
Исследователи изучили больше 400 тысяч спутниковых снимков Земли, сделанных за 34 года, и обнаружили, что ледяной покров рек в последние десятилетия стал стремительно уменьшаться. С 1984 года сокращение составило от 0,3 до 4,3% в месяц в зависимости от региона. Больше всего льда потеряли реки на Тибетском нагорье, в Восточной Европе и на Аляске.
На основе этих данных климатологи смоделировали и будущие изменения. Они выяснили, что с каждым градусом глобального потепления длительность ледяных покровов рек будет сокращаться на 6 дней. До 2100 года ежемесячное снижение в Северном полушарии составит 9−15% в зимние месяцы и 12−68% в течение весны и осени.
Это будет иметь не только экологические, но и экономические последствия, говорится в исследовании, опубликованном в Nature.
Анна Лысенко