Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Самый крупный российский клад показали публике Около двух тысяч предметов из золота и серебра пролежали нетронутыми больше 100 лет
Фоторепортажи
8Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
32Самые красивые фотографии 2019 года
14:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые узнали, когда на Земле перестанут замерзать реки

Разработан прогноз до 2100 года.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 75% 760 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Агентство «Москва»

56% рек на нашей планете замерзают каждую зиму, но в скором времени это может навсегда измениться, прогнозируют ученые из Университета Северной Каролины в Чапел Хилле (США).

Читайте также
Антарктида за день потеряла рекордное количество льда

Исследователи изучили больше 400 тысяч спутниковых снимков Земли, сделанных за 34 года, и обнаружили, что ледяной покров рек в последние десятилетия стал стремительно уменьшаться. С 1984 года сокращение составило от 0,3 до 4,3% в месяц в зависимости от региона. Больше всего льда потеряли реки на Тибетском нагорье, в Восточной Европе и на Аляске.

На основе этих данных климатологи смоделировали и будущие изменения. Они выяснили, что с каждым градусом глобального потепления длительность ледяных покровов рек будет сокращаться на 6 дней. До 2100 года ежемесячное снижение в Северном полушарии составит 9−15% в зимние месяцы и 12−68% в течение весны и осени.

Это будет иметь не только экологические, но и экономические последствия, говорится в исследовании, опубликованном в Nature.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Болезни от любви: что нужно о них знать Разъясняем тонкости лечения половых инфекций.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2020 года Начало новой декады знаменуется в кино годом громких премьер — в 2020-м нас ждет возвращение почти забытых героев прошлого, неожиданные ремейки и долгожданные продолжения, многообещающая фантастика и амбициозные драмы
Горячие темы на Авто
Я устал, я мухожук 317
А между прочим... 139
Новогодние пожелания 97
Как отдыхается? 87
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Домохозяйкой быть стыдно? 1024
Плохая мамА 814
Жадность не порок Или счёт жене. 644
Поругалась с мужем перед новым годом... 579
Леди
Главные тренды зимы: 10 вещей, которые необходимо купить Рассказываем, какие трендовые вещи зимы стоит успеть поносить, пока она не кончилась.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»