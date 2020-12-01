В Ленинградской области в лесу нашли «ледяные волосы» (фото)
Удивительное и очень редкое природное явление.
Удивительное и очень редкое природное явление.
Биолог и популяризатор науки Павел Глазков, гуляя с детьми по лесу во Всеволожском районе Ленинградской области, заметил необычное и редкое природное явление, известное как «ледяные волосы» или «мохнатый лед».
Выглядит оно точно так, как и называется — на трухлявой древесине лиственных пород появляются белые тонкие нити изо льда, которые образуют пушистые прически. Иногда ледяные волоски просто торчат в разные стороны, но чаще всего закручиваются в аккуратные локоны.
Кроме того, происходит это только в Северном полушарии между 45 и 60 параллелями, а одним из основных виновников появления «ледяных волос» является гриб Exidiopsis effusa, который вырабатывает молекулы для разложения древесины, и они, растворяясь в воде, препятствуют образованию крупных кристаллов льда. Потому вся влага из древесных пор застывает не общим массивом, а таким причудливым образом.
Екатерина Гура