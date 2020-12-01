Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Незамеченный прорыв российской космонавтики Российская космонавтика не так отстала и безнадежна, как нас в этом убеждают СМИ и Интернет
Фоторепортажи
14Влажная уборка: из Москвы-реки выловили 2 тыс. кубометров мусора
1795 лет со дня рождения Майи Плисецкой
12:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Ленинградской области в лесу нашли «ледяные волосы» (фото)

Удивительное и очень редкое природное явление.

Биолог и популяризатор науки Павел Глазков, гуляя с детьми по лесу во Всеволожском районе Ленинградской области, заметил необычное и редкое природное явление, известное как «ледяные волосы» или «мохнатый лед».

Выглядит оно точно так, как и называется — на трухлявой древесине лиственных пород появляются белые тонкие нити изо льда, которые образуют пушистые прически. Иногда ледяные волоски просто торчат в разные стороны, но чаще всего закручиваются в аккуратные локоны.

Такой «мохнатый лед» появляется при определенных условиях: мертвая древесина лиственных пород, высокая влажность и температура воздуха ниже нуля градусов.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, происходит это только в Северном полушарии между 45 и 60 параллелями, а одним из основных виновников появления «ледяных волос» является гриб Exidiopsis effusa, который вырабатывает молекулы для разложения древесины, и они, растворяясь в воде, препятствуют образованию крупных кристаллов льда. Потому вся влага из древесных пор застывает не общим массивом, а таким причудливым образом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Хабиб Нурмагомедов принял вызов жителя Татарстана
Hi-Tech
В соцсетях обсуждают «блинчатый» лед. Что это (видео) Выглядит необычно
Кино
Евгений Петросян вошел в Книгу рекордов России Юмориста отметили за профессиональные заслуги
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
из госпиталя прямиком на маникюр 229
Сын много ест 155
Пора менять работу? Или я бешусь с жиру... 138
Анонимный клуб ! по обмену рецептами 136
Леди
Что дарить мужчинам на Новый год: 22 бюджетные идеи Подсказываем, чего хотят мужчины
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»