2020 год войдет в топ-3 самых жарких в истории наблюдений
А в будущем Землю ждут новые климатические рекорды.
А в будущем Землю ждут новые климатические рекорды.
2020 год станет одним из трех самых теплых лет за всю историю наблюдений после 2016 и 2019-го, говорится в ежегодном отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном 2 декабря.
Отчет включает данные с января по октябрь и основан на материалах десятков международных экспертов и организаций. Средняя глобальная температура в 2020 году будет примерно на 1,2 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, считают они.
Исследователи отмечают, что рекордное тепло в прошлом часто было связано с
В ВМО также отметили, что период между 2011 и 2020 годами будет самым теплым десятилетием за всю историю наблюдений. Самые теплые шесть лет придутся на период с 2015 года.
Тенденция к новым температурным рекордам с ростом выбросов парниковых газов сохранится, говорят климатологи. В одном из пяти возможных сценариев глобальная температура превысит доиндустриальные уровни на 1,5 градуса уже к 2024 году. Это критическая отметка, взятая за основу Парижского соглашения по климату.
Последствия быстрого потепления ощущались во всем мире, говорят исследователи. Это целый ряд катастрофических событий от аномальной жары и лесных пожаров до рекордного сезона ураганов в Атлантике и радикальных изменений в Арктике. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, сотни человек погибли.
Анна Лысенко