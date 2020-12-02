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18:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

2020 год войдет в топ-3 самых жарких в истории наблюдений

А в будущем Землю ждут новые климатические рекорды.

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Источник: AP 2020

2020 год станет одним из трех самых теплых лет за всю историю наблюдений после 2016 и 2019-го, говорится в ежегодном отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном 2 декабря.

Отчет включает данные с января по октябрь и основан на материалах десятков международных экспертов и организаций. Средняя глобальная температура в 2020 году будет примерно на 1,2 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, считают они.

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Исследователи отмечают, что рекордное тепло в прошлом часто было связано с Эль-Ниньо — повышением температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Но в 2020-м жару должен был сдержать противоположный процесс под названием Ла-Нинья, однако его охлаждающий эффект оказался незначительным по сравнению с влиянием парниковых газов в атмосфере, которые задерживали тепло.

В ВМО также отметили, что период между 2011 и 2020 годами будет самым теплым десятилетием за всю историю наблюдений. Самые теплые шесть лет придутся на период с 2015 года.

Тенденция к новым температурным рекордам с ростом выбросов парниковых газов сохранится, говорят климатологи. В одном из пяти возможных сценариев глобальная температура превысит доиндустриальные уровни на 1,5 градуса уже к 2024 году. Это критическая отметка, взятая за основу Парижского соглашения по климату.

Последствия быстрого потепления ощущались во всем мире, говорят исследователи. Это целый ряд катастрофических событий от аномальной жары и лесных пожаров до рекордного сезона ураганов в Атлантике и радикальных изменений в Арктике. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, сотни человек погибли.

Анна Лысенко

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