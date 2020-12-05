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17:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Как изменится положение звезд через сотни тысяч лет (видео)

Звезды постоянно движутся по небу, но их движение незаметно для невооруженного глаза. Космический телескоп Gaia Европейского космического агентства может измерить это движение с достаточной точностью.

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Астрономы использовали изображения Gaia и создали анимацию, в которой показано перемещение 40 тысяч звезд в пределах 326 световых лет от Солнечной системы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анимация начинается со звезд на их текущих позициях. Они движутся, оставляя «следы» в виде линий. Короткий след говорит о медленном движении, длинный — о более быстром.

Ближе к концу анимации звезды концентрируются в правой части изображения. Это вызвано смещением Солнечной системы относительно окружающих звезд. Анимация завершается на временной отметке, которая наступит через 400 тысяч лет.

Анна Лысенко

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