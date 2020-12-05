Как изменится положение звезд через сотни тысяч лет (видео)

Астрономы использовали изображения Gaia и создали анимацию, в которой показано перемещение 40 тысяч звезд в пределах 326 световых лет от Солнечной системы.
Анимация начинается со звезд на их текущих позициях. Они движутся, оставляя «следы» в виде линий. Короткий след говорит о медленном движении, длинный — о более быстром.
Ближе к концу анимации звезды концентрируются в правой части изображения. Это вызвано смещением Солнечной системы относительно окружающих звезд. Анимация завершается на временной отметке, которая наступит через 400 тысяч лет.