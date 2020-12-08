Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Коронавирус и семьиКак пандемия разрушает отношения
Фоторепортажи
12Автомобиль наехал на пешеходов в Германии
18Скончалась президент Пушкинского музея Ирина Антонова
16:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Новое извержение вулкана на Камчатке сняли на видео

Лавовый поток спустился по южному склону Ключевского на полтора километра.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

На Камчатке уже второй месяц продолжает извергаться вулкан Ключевский. В ночь на 8 декабря его активность заметно усилилась. Поток лавы сошел вниз по южному склону на полтора километра, сообщает Камчатская вулканологическая станция Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

В соцсетях появилось видео извержения, на котором можно увидеть яркое свечение в кратере вулкана и спускающиеся потоки лавы.

Сообщается, что расстояние в полтора километра лава преодолела за несколько часов, при этом поток сбавил интенсивность в Апахончиском желобе на северо-восточном склоне.

Специалисты предполагают, что в результате извержения могла обрушиться южная кромка кратера Ключевского.

Напомним, что вулкан Ключевский находился в активном состоянии с ноября 2019 года по июль 2020 года, после чего его извержения прекратились. Вновь проснулся Ключевский в начале октябре и с тех пор регулярно выбрасывает потоки лавы и пепла.

Екатерина Гура

Читайте также
Hi-Tech
«Раскладушка» за 120 тысяч приехала в Россию Для любителей ностальгии
Горячие темы на Авто
Господа , вы не правы подняв пенсионный возраст . 377
Как же вы ,щуки, надоели . 353
Послания президента... 312
С чего у меня начинались субботы 30 лет назад. И у соседей тоже. 182
Новости партнеров
В помощь старшим. Все о повышении пенсий в Москве
Что говорят врачи о продлении ограничений в Москве
Предают только свои. Коммунисты выступили против льгот «детям войны»
Что ждет Москву? Коронавирус снова парализовал жизнь многих мировых столиц
Популярные темы на «Детях»
Ситуация 314
«Совпадения» – уличный фотопроект Джонатана Хигби 251
Ребёнок плохо учится 181
Любовница века - 2 162
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»