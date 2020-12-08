Новое извержение вулкана на Камчатке сняли на видео
Лавовый поток спустился по южному склону Ключевского на полтора километра.
Лавовый поток спустился по южному склону Ключевского на полтора километра.
На Камчатке уже второй месяц продолжает извергаться вулкан Ключевский. В ночь на 8 декабря его активность заметно усилилась. Поток лавы сошел вниз по южному склону на полтора километра, сообщает Камчатская вулканологическая станция Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
В соцсетях появилось видео извержения, на котором можно увидеть яркое свечение в кратере вулкана и спускающиеся потоки лавы.
Сообщается, что расстояние в полтора километра лава преодолела за несколько часов, при этом поток сбавил интенсивность в Апахончиском желобе на
Напомним, что вулкан Ключевский находился в активном состоянии с ноября 2019 года по июль 2020 года, после чего его извержения прекратились. Вновь проснулся Ключевский в начале октябре и с тех пор регулярно выбрасывает потоки лавы и пепла.
Екатерина Гура