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17:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

На реке в Нижегородской области «распустились» ледяные цветы

Удивительное природное явление.

Блогер Кирилл Баканов, который пишет в Twitter о погоде и различных природных явлениях, поделился удивительными снимками, сделанными в городе Саров, Нижегородской области.

На фото можно увидеть редкое природное явление, известное как «ледяные цветы». Это объемные кристаллы льда, напоминающие цветы, которые появляются на поверхности водоемов, покрытых первым льдом.

Такие пейзажи можно наблюдать с начала ноября до конца декабря в разных регионах России.

Екатерина Гура

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