Звездопад на фоне северного сияния попал на видео

Фотографы и астрономы-любители со всего мира делятся невероятными снимками и видео звездопада Геминиды, пик которого наблюдался в ночь с 13 на 14 декабря.
В одном из роликов, записанном Адриеном Модюи на севере Норвегии, метеоры падают на фоне красивейшего полярного сияния.
Геминиды — один из самых мощных метеорных потоков, в пик активности которого можно наблюдать около 100 метеоров в час (а в 2011 году наблюдался всплеск до 200 метеоров в час. Это в 2 раза больше, чем у традиционного августовского потока Персеиды).
Радиант потока находится в созвездии Близнецов вблизи Кастора. Считается, что звездопад связан с астероидом (3200) Фаэтон.
Ранее в пресс-службе Московского планетария россиянам посоветовали не пропускать наблюдения за звездопадом в ночь на 15 декабря, когда можно будет увидеть до 120 метеоров в час. Самое благоприятное время для этого наступит после полуночи и достигнет пика в 2:00 по местному времени.