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10:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Медленно «тающая» галактика попала на фото

Слабый диск с миллионами звезд постепенно теряет форму.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, D. Rosario

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику, которая потеряла почти весь газ в своих спиральных рукавах и продолжает медленно исчезать.

NGC 1947 в созвездии Золотая Рыба находится в 40 миллионах световых лет от Земли и видна только в Южном полушарии. Слабый диск с миллионами звезд постепенно теряет свою структуру.

Без запасов звездообразующего материала маловероятно, что в NGC 1947 родится много новых звезд, говорят астрономы, а значит, она будет продолжать рассеиваться со временем.

Анна Лысенко

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