Медленно «тающая» галактика попала на фото
Слабый диск с миллионами звезд постепенно теряет форму.
Слабый диск с миллионами звезд постепенно теряет форму.
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику, которая потеряла почти весь газ в своих спиральных рукавах и продолжает медленно исчезать.
NGC 1947 в созвездии Золотая Рыба находится в 40 миллионах световых лет от Земли и видна только в Южном полушарии. Слабый диск с миллионами звезд постепенно теряет свою структуру.
Без запасов звездообразующего материала маловероятно, что в NGC 1947 родится много новых звезд, говорят астрономы, а значит, она будет продолжать рассеиваться со временем.
Анна Лысенко