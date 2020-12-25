There's an Aurorahalo outside our house!! pic.twitter.com/QuZNsmONDo— Matt Robinson (@Astromackem) December 23, 2020
Лунное гало и северное сияние попали на один снимок
Сказочное природное явление.
Сказочное природное явление.
Британскому астрофотографу Мэтту Робинсону, живущему на севере Норвегии, удалось запечатлеть «волшебное» природное явление прямо с порога своего дома. На небе одновременно появились северное сияние и лунное гало.
Робинсон регулярно делится в соцсетях снимками северного сияния. Например, в начале сезона в сентябре ему удалось сфотографировать «злое» полярное сияние. А коллега британца по астрофотографии Адриен Модюи записал на фоне северного сияния декабрьский звездопад.
Анна Лысенко