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12:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Лунное гало и северное сияние попали на один снимок

Сказочное природное явление.

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Британскому астрофотографу Мэтту Робинсону, живущему на севере Норвегии, удалось запечатлеть «волшебное» природное явление прямо с порога своего дома. На небе одновременно появились северное сияние и лунное гало.

Робинсон регулярно делится в соцсетях снимками северного сияния. Например, в начале сезона в сентябре ему удалось сфотографировать «злое» полярное сияние. А коллега британца по астрофотографии Адриен Модюи записал на фоне северного сияния декабрьский звездопад.

Анна Лысенко

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