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11:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Хаббл» сфотографировал похожую на Млечный Путь галактику

У нее примерно такой же размер.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, J. Dalcanton
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Медленно «тающая» галактика попала на фото

Космический телескоп «Хаббл» получил детальное изображение спиральной галактики NGC 2217 примерно в 65 миллионах световых лет от Земли.

По своим размерам эта яркая и красивая галактика напоминает Млечный Путь. Ее диаметр составляет около 100 тысяч световых лет.

Многие звезды сосредоточены в центральной части галактики, образуя перемычку, окруженную закрученными спиральными рукавами. Перемычка играет важную роль в эволюции галактик — она помогает перенаправлять газ и пыль от диска в центр галактики. Там из этого космического материала образуются новые звезды, либо же он питает сверхмассивую черную дыру в центре.

Анна Лысенко

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