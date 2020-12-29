«Хаббл» сфотографировал похожую на Млечный Путь галактику
У нее примерно такой же размер.
У нее примерно такой же размер.
Космический телескоп «Хаббл» получил детальное изображение спиральной галактики NGC 2217 примерно в 65 миллионах световых лет от Земли.
По своим размерам эта яркая и красивая галактика напоминает Млечный Путь. Ее диаметр составляет около 100 тысяч световых лет.
Многие звезды сосредоточены в центральной части галактики, образуя перемычку, окруженную закрученными спиральными рукавами. Перемычка играет важную роль в эволюции галактик — она помогает перенаправлять газ и пыль от диска в центр галактики. Там из этого космического материала образуются новые звезды, либо же он питает сверхмассивую черную дыру в центре.
Анна Лысенко