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11:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Побережье Бретани покрылось хлопьями пены (видео)

Очевидцы делятся фотографиями «пенной вечеринки».

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Сильный ветер и волны во время обрушившегося на Западную Европу шторма «Белла» привели к тому, что побережье Бретани покрылось хлопьями пены.

Местные жители делятся фотографиями и видео зимней «пенной вечеринки» в соцсетях. Больше всего пены сосредоточилось на побережье города Сен-Геноль.

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Тем временем похожее явление заметили и на юго-западе Ирландии, на полуострове Дингл.

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Зимний шторм «Белла» принес понижение температуры, обильные осадки и штормовой ветер, что привело к значительным разрушениям, наводнениям и снегопадам.

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Анна Лысенко

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