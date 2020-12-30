Побережье Бретани покрылось хлопьями пены (видео)
Очевидцы делятся фотографиями «пенной вечеринки».
Очевидцы делятся фотографиями «пенной вечеринки».
Сильный ветер и волны во время обрушившегося на Западную Европу шторма «Белла» привели к тому, что побережье Бретани покрылось хлопьями пены.
Местные жители делятся фотографиями и видео зимней «пенной вечеринки» в соцсетях. Больше всего пены сосредоточилось на побережье города
Тем временем похожее явление заметили и на
Зимний шторм «Белла» принес понижение температуры, обильные осадки и штормовой ветер, что привело к значительным разрушениям, наводнениям и снегопадам.
Анна Лысенко