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13:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над США заметили «призрачную медузу» (фото)

Редкое атмосферное явление.

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Охотник за штормами Пекос Хэнк сделал невероятные снимки спрайтов в небе над Луизианой.

Яркие электрические разряды холодной плазмы появились во время сильной грозы 6 января на высоте до 90 км, тогда как обычные молнии бьют не выше 16 километров.

«Первым “призраком” ночи была медуза, дающая бледное зеленоватое свечение. Это было самое масштабное событие вечера. По мере того, как шторм постепенно ослабевал, я снял еще дюжину спрайтов поменьше», — написал фотограф на своей странице в соцсети.

Спрайты появляются во время сильного шторма в мезосфере и термосфере на высоте до 130 км. Они едва различимы, но все же их можно сфотографировать с помощью очень чувствительных камер.

Чаще всего спрайты возникают группами и организованы по кругу. Вертикальные столбы света в спрайтах достигают 20 км в высоту, их пучок может быть диаметром до 70 км.

Анна Лысенко

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