«Хаббл» показал «идеальную» галактику
У нее четкая и красивая структура, а в ядре постоянно рождаются новые звезды.
У нее четкая и красивая структура, а в ядре постоянно рождаются новые звезды.
ESA и NASA обнародовали новый подробный снимок спиральной галактики с перемычкой NGC 613 в созвездии Скульптор в 80 млн световых лет от Земли.
Хотя галактику открыли еще в 1798 году, такое точное изображение удалось получить только сейчас.
Астрономы называют NGC 613 практически идеальной спиральной галактикой с перемычкой. Она демонстрирует красивую и «правильную» структуру галактик такого типа. У NGC 613 яркая перемычка в центре, из которой начинаются четко выраженные спиральные рукава. Считается, что перемычки являются местом активного образования новых звезд.
В ядре NGC 613 астрономы обнаружили 10 областей ионизированного водорода, где постоянно появляются новые звезды. Кроме того, центр этой галактики испускает рентгеновское излучение. Ученые считают, что оно связано с остатками сверхновых.
NGC 613 известна также тем, что, наблюдая за ней в сентябре 2016 года,
Анна Лысенко