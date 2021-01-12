Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
12Большая пресс-конференция Владимира Путина
12Католики встретили Рождество
12:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Хаббл» показал «идеальную» галактику

У нее четкая и красивая структура, а в ядре постоянно рождаются новые звезды.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: ESA/Hubble & NASA, G. Folatelli

ESA и NASA обнародовали новый подробный снимок спиральной галактики с перемычкой NGC 613 в созвездии Скульптор в 80 млн световых лет от Земли.

Читайте также
Галактику, где вспыхивают сверхновые, показали на фото

Хотя галактику открыли еще в 1798 году, такое точное изображение удалось получить только сейчас.

Астрономы называют NGC 613 практически идеальной спиральной галактикой с перемычкой. Она демонстрирует красивую и «правильную» структуру галактик такого типа. У NGC 613 яркая перемычка в центре, из которой начинаются четко выраженные спиральные рукава. Считается, что перемычки являются местом активного образования новых звезд.

В ядре NGC 613 астрономы обнаружили 10 областей ионизированного водорода, где постоянно появляются новые звезды. Кроме того, центр этой галактики испускает рентгеновское излучение. Ученые считают, что оно связано с остатками сверхновых.

NGC 613 известна также тем, что, наблюдая за ней в сентябре 2016 года, астроном-любитель Виктор Бузо из Аргентины впервые в истории случайно сфотографировал рождение сверхновой. Такую вспышку нельзя предугадать. Ученые узнают о ней постфактум, когда сравнивают фотографии участков неба, полученные с разницей в несколько дней, месяцев или лет.

Анна Лысенко

Авто
Замерзла стеклоомывайка: простые советы, что делать Авто Mail.ru рассказывает, как спасти грязные стекла машины, если жидкость в бачке омывателя застыла на морозе
Кино
17-летняя победительница «Голоса» стала заслуженной артисткой Указ о присвоении Яне Габбасовой почетного звания подписал глава республики Башкортостан Радий Хабиров
Новости партнеров
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Что стало с восьмерняшками, которых женщина родила в 2009 году
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Реакция Кремля на обещание Киева помешать опреснению воды в Крыму
Gnezdo.ru
10 бездарных российских звезд, которых не любят
Жена Панфилова затмила всех своей красотой: фото
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
5 главных примет, что у вас в роду были дворяне
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»