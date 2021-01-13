Астрономы показали «неоновую» звезду
Она очень нестабильна и относительно скоро погибнет.
Она очень нестабильна и относительно скоро погибнет.
Исследователи опубликовали снимок звезды нового типа, которая, как предполагается, образовалась в результате слияния двух белых карликов. Странный объект в рентгеновском свете напоминает
Необычную звезду обнаружили российские и немецкие исследователи около года назад с помощью космического рентгеновского телескопа
Астрономам известно, что излучение гравитационных волн может приводить к слиянию пар компактных объектов, вращающихся друг вокруг друга. Если речь идет о массивных нейтронных звездах, в результате их слияния образуется черная дыра. А вот слияние белых карликов чаще всего приводит к термоядерному взрыву в виде сверхновой.
Но на этой фотографии мы видим третий вариант развития событий. Слияние двух белых карликов привело к коллапсу с последующим образованием нейтронной звезды в центре звездной туманности.
Горячая, светящаяся, быстро вращающаяся звезда с сильным магнитным полем быстро теряет свой звездный материал: скорость звездного ветра здесь достигает невероятных 16 тысяч км в секунду. Она крайне нестабильна и просуществует в целом не больше 10 тысяч лет.
Анна Лысенко