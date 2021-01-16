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11:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Британцы массово нарушили карантин ради игры в снежки (видео)

Соскучились по зимней погоде.

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Шторм «Филомена» принес в Европу обильные снегопады. В северо-восточной Англии и Шотландии был объявлен «красный» уровень опасности, снег парализовал аэропорты, железнодорожные станции и автомагистрали.

Жители города Лидс в Йоркшире так обрадовались снегу, что даже нарушили суровые карантинные ограничения. Большая толпа молодежи высыпала в местный Гайд-парк, чтобы поиграть в снежки.

По последним данным, всего в стране коронавирусом заболели 3,32 млн человек. За последние сутки инфекцию обнаружили у 55,8 тыс. британцев. 6 января в стране объявили новый карантин, за нарушение которого грозят серьезные штрафы.

Анна Лысенко

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