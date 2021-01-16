В космосе одновременно родились 468 звезд

В Млечном Пути недавно открыли 8292 звездных потока — все они названы Тейя. Но поток Тейя 456 оказался особенным, пишет Phys.org.
Звездными потоками называют объединения звезд с линейной структурой. Они обращаются вокруг центров галактик и сами были когда-то карликовыми галактиками или шаровыми скоплениями.
Проанализировав данные космического телескопа Gaia, ученые из Северо-Западного университета в США обнаружили, что все 468 звезд в звездном потоке Тейя 456 родились одновременно. Об этом говорит одинаковое содержание железа в звездах, появившихся примерно 100 миллионов лет назад. Сейчас они движутся в одном направлении по небу.
«Большинство звездных скоплений формируются вместе», — сказал Джефф Эндрюс, астрофизик Северо-Западного университета. «Но что захватывает в Тейе 456, так это то, что это не маленькая группа звезд. Она длинная и протяженная», — обяснил он.
Тейя 456 протянулась более чем на 500 световых лет, находится в галактической плоскости Млечного Пути, и увидеть ее намного сложнее, чем привычные шаровые скопления. Ученые только недавно разработали методы обнаружения звездных потоков во Вселенной.