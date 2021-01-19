Россиян ждет кольцеобразное затмение Солнца
И это не единственное яркое астрономическое событие года.
И это не единственное яркое астрономическое событие года.
10 июня 2021 года россияне смогут наблюдать кольцеобразное затмение Солнца.
Максимальная фаза будет видна в 13:43 по московскому времени, сообщает «Роскосмос». Этот тип солнечного затмения на территории России можно будет наблюдать впервые за 50 лет.
Кольцеобразное затмение происходит, когда в момент затмения Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения. Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше его в диаметре. В результате вокруг Луны видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска, похожее на кольцо. Небо при кольцеобразном затмении остаётся светлым, звёзды не появляются.
Это солнечное затмение будет не единственным в 2021 году. 4 декабря состоится еще и полное затмение Солнца.
Кроме того, 26 мая землян ждет полное, а 19 ноября частичное затмение Луны. Майское затмение совпадет с суперлунием, когда естественный спутник земли будет казаться неестественно большим.
Анна Лысенко