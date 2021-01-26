Телескоп сфотографировал космическую «подзарядку»
У нее интересный и необычный внешний вид.
У нее интересный и необычный внешний вид.
Планетарная туманность ESO 455−10 в созвездии Скорпиона обогащает нашу родную галактику Млечный Путь разнообразными элементами, которые послужат материалом для появления следующего поколения звезд.
Детальную фотографию этой космической структуры получил телескоп «Хаббл».
Планетарные туманности — это оболочки ионизированного газа, которые появляются вокруг белого карлика. Это завершающая стадия эволюции звезд, когда они сбрасывают свои внешние слои. Материал постепенно рассеивается в межзвездную среду и служит «подпиткой» для галактики.
Кажущиеся сплюснутыми оболочки ESO 455−10 не только придают ей уникальный вид, но и рассказывают о том, что именно с ней происходит. Например, отчетливая асимметричная дуга вещества на северной стороне туманности является явным признаком взаимодействия между ESO 455−10 и межзвездной средой, говорят астрономы.
Анна Лысенко