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11:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп сфотографировал космическую «подзарядку»

У нее интересный и необычный внешний вид.

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Планетарная туманность ESO 455−10 в созвездии Скорпиона обогащает нашу родную галактику Млечный Путь разнообразными элементами, которые послужат материалом для появления следующего поколения звезд.

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Детальную фотографию этой космической структуры получил телескоп «Хаббл».

Планетарные туманности — это оболочки ионизированного газа, которые появляются вокруг белого карлика. Это завершающая стадия эволюции звезд, когда они сбрасывают свои внешние слои. Материал постепенно рассеивается в межзвездную среду и служит «подпиткой» для галактики.

Кажущиеся сплюснутыми оболочки ESO 455−10 не только придают ей уникальный вид, но и рассказывают о том, что именно с ней происходит. Например, отчетливая асимметричная дуга вещества на северной стороне туманности является явным признаком взаимодействия между ESO 455−10 и межзвездной средой, говорят астрономы.

Анна Лысенко

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