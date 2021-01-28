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16:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Канаде сфотографировали «огненный» столб в небе

Невероятное зрелище.

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Пользовательница Twitter из Канады сфотографировала необычное атмосферное явление, которое легко можно принять за что-то мистическое. В объектив ее камеры попал световой столб — вертикальная полоса, «растущая» из земли и тянущаяся в небо.

Это явление возникает в результате отражения солнечных лучей от плоских кристаллов льда в атмосфере. Такие солнечные столбы образуются зимой в морозную погоду, когда солнце находится близко к горизонту.

Кстати, столбы могут появляться не только от отражения солнца, но и от лунного света или искусственного источника, а потому полосы в небе можно часто наблюдать и в крупных городах.

Екатерина Гура

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