We had a sun pillar here today. pic.twitter.com/P4D1Z93aXC— Julia ?? (@julia_perve) January 27, 2021
В Канаде сфотографировали «огненный» столб в небе
Невероятное зрелище.
Невероятное зрелище.
Пользовательница Twitter из Канады сфотографировала необычное атмосферное явление, которое легко можно принять за
Это явление возникает в результате отражения солнечных лучей от плоских кристаллов льда в атмосфере. Такие солнечные столбы образуются зимой в морозную погоду, когда солнце находится близко к горизонту.
Кстати, столбы могут появляться не только от отражения солнца, но и от лунного света или искусственного источника, а потому полосы в небе можно часто наблюдать и в крупных городах.
Екатерина Гура