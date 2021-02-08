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16:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Европу накрыла песчаная буря из Сахары

Даже в швейцарских Альпах снег стал оранжевым

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Большинство европейских стран оказались засыпаны оранжевой пылью. Всему виной оказались песчаные бури, сформировавшиеся в атмосфере над севером Африки и достигшие территории Европы.

Песок из Сахары засыпал Испанию, Францию, Германию, Польшу, Италию, Чехию и другие страны. Особенно впечатляющее зрелище могли наблюдать жители и гости Швейцарии. Отмечается, что песок, накрывший снег в Альпах, серьезно подпортил выходные любителям горных лыж.

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Швейцария
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Германия
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Германия

Во многих городах Европы небо окрасилось в желто-оранжевые цвета, а из-за пыли и мелкого песка было тяжело дышать. В некоторых районах было выпущено предупреждение не находиться без необходимости на улице, закрывать окна и двери и носить защитные маски. Кроме того, водителей предупредили о том, чтобы песок они смывали сильной струей воды на автозаправках и не пытались очистить стекла с помощью дворников во избежание царапин.

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Франция
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Специалисты отмечают, что подобные пыльные бури из Африки не новинка для стран Европы, но обычно они не настолько широко распространяются и сопровождаются дождями, а потому не сильно заметны.

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Франция
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Испания

Екатерина Гура

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