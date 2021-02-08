Европу накрыла песчаная буря из Сахары
Даже в швейцарских Альпах снег стал оранжевым
Даже в швейцарских Альпах снег стал оранжевым
Большинство европейских стран оказались засыпаны оранжевой пылью. Всему виной оказались песчаные бури, сформировавшиеся в атмосфере над севером Африки и достигшие территории Европы.
Песок из Сахары засыпал Испанию, Францию, Германию, Польшу, Италию, Чехию и другие страны. Особенно впечатляющее зрелище могли наблюдать жители и гости Швейцарии. Отмечается, что песок, накрывший снег в Альпах, серьезно подпортил выходные любителям горных лыж.
Во многих городах Европы небо окрасилось в
Специалисты отмечают, что подобные пыльные бури из Африки не новинка для стран Европы, но обычно они не настолько широко распространяются и сопровождаются дождями, а потому не сильно заметны.
Екатерина Гура