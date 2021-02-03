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14:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Рекордный снегопад в США показали в таймлапсе (видео)

За три дня снежный покров вырос на полметра.

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В конце прошлой недели в американский штат Нью-Джерси пришли сильные снегопады, которые продолжаются уже несколько дней. Сообщается, что за это время в некоторых районах выпало около 80 сантиметров снега.

Житель города Ливингстон по имени Джастин Спиро решил это задокументировать и установил камеру с видом на свое крыльцо. В течение нескольких дней он снимал падающий снег, который превращался в гигантские сугробы.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам автора видео, за время съемки снежный покров на его крыльце достиг почти 50 сантиметров.

Екатерина Гура

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