Рекордный снегопад в США показали в таймлапсе (видео)
За три дня снежный покров вырос на полметра.
За три дня снежный покров вырос на полметра.
В конце прошлой недели в американский штат
Житель города Ливингстон по имени Джастин Спиро решил это задокументировать и установил камеру с видом на свое крыльцо. В течение нескольких дней он снимал падающий снег, который превращался в гигантские сугробы.
По словам автора видео, за время съемки снежный покров на его крыльце достиг почти 50 сантиметров.
Екатерина Гура