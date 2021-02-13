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15:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Спутник показал раздробленный на куски гигантский айсберг

Он больше не угрожает пингвинам.

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Источник: NASA

Гигантский айсберг A68a, который раскололся на два огромных айсберга в декабре 2020 года, а затем потерял еще фрагмент в январе, продолжает дробиться.

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На снимке, сделанном 12 февраля спутником Terra, воды вокруг субантарктического острова Южная Георгия напоминают «суп», в котором, как овощи, плавают кусочки бывшего гиганта, сообщает NASA Earth Observatory. На фото видны 11 крупных и множество мелких айсбергов. В скором времени их станет еще больше.

Айсберг A-68 откололся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года. В этот момент он имел размер 175 на 50 км и массу в один триллион тонн. Это один из крупнейших зарегистрированных айсбергов.

Весной 2020 года айсберг начал дрейфовать на север в сторону Южной Георгии, что вызвало серьезные опасения ученых. Глыба могла заблокировать привычные каналы добычи пищи для пингвинов, тюленей и другой фауны. Но к концу года айсберг начал дробиться.

Анна Лысенко

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